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يسعى نادى برشلونة لتعميق جراح غريمه التقيلدى ريال مدريد عندما يحتضن ملعب "كامب نو" فى الخامسة والربع مساء اليوم الاحد مباراة الكلاسيكو التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف على جاره الكتالونى إسبانيول الذى تعادل مع بلد الوليد بنتيجة 1 – 1، فى افتتاح منافسات الجولة، بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 14 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | تابع لايف مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشربرشلونة وريال مدريد الآن korSTA





وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم هى الاولى التى تجمع بين الفريقين فى غياب الثنائى ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو منذ 11 عاما، ويعانى البرغوث من إصابة فى الكتف ستبعده نحو 3 أسابيع، بينما رحل الدون إلى يوفنتوس الايطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وعلى الرغم من ليونيل ميسي، إلا أن فالفيردى مدرب برشلونة لازال يبحث عن حلول بين تشكيلته المدججة بالنجوم مثل فيليب كوتينيو ولويس سواريز تمنحه القدرة على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، والذى لم يتحقق على كامب نو منذ مارس 2015.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | تابع لايف مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشربرشلونة وريال مدريد الآن korSTA





ويسعى برشلونة لإستغلال حالة إنعدام الوزن الذى يمر به ريال مدريد من أجل حصد النقاط الثلاث والابتعاد بصدارة الدورى الإسبانى وإنهاء حالة صيامه عن تحقيق الفوز بالكلاسيكو على ملعب "كامب نو" منذ مارس 2015.





فى المقابل، يسعى ريال مدريد لإنهاء سلسلة النتائج السلبية بمسابقة الدورى الإسبانى وإستعادة نغمة الإنتصارات من أجل تقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة والبقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب "الليجا".





وفشل ريال مدريد فى تحقيق الفوز بأخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإسباني، حيث خسر أمام إشبيلية وديبورتيفو الافيس وليفانتى فيما تعادل مع أتلتيكو مدريد.





وستكون الأنظار فى مباراة اليوم متجهة صوب جولين لوبيتيجى المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى الذى يواجه خطر الإقالة من منصبه حال الهزيمة فى مباراة اليوم، بعدما قررت إدارة الريال منح فرصة أخيرة أمام لوبيتيجى لإثبات جدارته بالاستمرار فى تدريب الفريق الملكي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | تابع لايف مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشربرشلونة وريال مدريد الآن korSTA





يأتى هذا فى الوقت الذى يعد فيه أنطونيو كونتى المدير الفنى السابق لنادى تشيلسى الإنجليزى أبرز المرشحين لخلافة لوبيتيجى فى تدريب ريال مدريد.





ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة اليوم دانى كارفاخال للإصابة، فيما سيكون الريال بإمكانه الاستعانة بخدمات لاعبه البرازيلى فينيسيوس جونيور فى مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسبانى لكرة القدم قبول الطعن المقدم من النادى الملكى على قرار طرد اللاعب خلال مواجهة فريق الكاستيا مع سيلتا فيجو.





جدير بالذكر أن البرازيلى فينيسيوس جونيور حصل على البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة الكاستيا وسيلتا فيجو، وتنص اللوائح على مشاركة اللاعب مع الفريق الأول بنادى ريال مدريد للإيقاف، قبل أن يتم قبول الاستئناف.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | تابع لايف مباراة برشلونة وريال مدريد | بث مباشربرشلونة وريال مدريد الآن korSTA