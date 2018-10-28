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الصحة: إصابة 18 شخصا في حادث بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
الصحة: إصابة 18 شخصا في حادث بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي
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عبدالرحمن صلاح
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 18 شخصًا، إثر انقلاب أتوبيس وتصادمه بعدة سيارات، على طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، المتجه إلى الإسماعيلية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى السلام العام.

 

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقري والحوض، ونزيف داخلي بالمخ، وكسور وجروح قطعية، وسحجات، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.


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