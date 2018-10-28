Koralive| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت HD| شاهد اهم مباريات اليوم مباشر| شاهد Real Madrid الآن

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تطرق المدرب الإسباني للحديث عن سوء مستوى الفريق الملكي في الأسابيع الأخيرة، قائلًا: “لسنا مهتمين بالوضع الحالي لريال مدريد أثناء تحضيرنا للكلاسيكو، لأنهم يمتلكون لاعبين رائعين رغم أزمة النتائج الحالية”.





واختتم: “وقع اختياري بالفعل على التشكيلة التي سنواجه بها ريال مدريد في الكلاسيكو، لكني لن أفصح عنها، وتألق رافينيا أمام إنتر ميلان لا يعني مشاركته؛ لأنها مباراة مختلفة”.

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يرى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن غياب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غدًا الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، لن يقلل من قيمة المواجهة.





ويغيب الثنائي عن المباراة في ظل إصابة ميسي بكسر في عظام الذراع، بينما رحل رونالدو عن الريال، الصيف الماضي، إلى يوفنتوس الإيطالي.





وقال فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت: “غياب ميسي وكريستيانو رونالدو لن يؤثر على قيمة الكلاسيكو؛ لأن المباراة تتسم طوال تاريخها بالتنافسية والتوتر والأجواء المشحونة”.





وأضاف: “الكلاسيكو دون ميسي يختلف عندما يتعلق الأمر بالتحضير للمباراة، لأنك تضطر لإجراء بعض التغييرات، وهذا أمر غريب بعض الشيء، لكن ليست لدينا مشكلة في ذلك”.