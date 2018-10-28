تابع olline - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة لايف .. يلا شوت









يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة فى كلاسيكو الأرض ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسبانى على ملعب كامب نو.





فى تمام الخامسة والربع عصر الأحد تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد فى الكلاسيكو وتنقل على قناة beIN Sports HD3.





ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، ويأتى ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

تابع olline - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة لايف .. يلا شوت





ويعانى ريال مدريد من عدة أزمات مؤخرًا تهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي الذى أصبح قريبًا من الإقالة وكشفت تقارير صحفية أن الإيطالى أنطونيو كونتى توصل لاتفاق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق حال خسارة مباراة الغد والتى سيتبعها قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية مطلع الموسم الجارى خلفًا لزين الدين زيدان المتوج مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا.





وتشهد مباراة الكلاسيكو حدثا فريدا وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007 حيث يغيب الأول بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس، والثانى للإصابة بكسر فى اليد.

تابع olline - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم | بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة لايف .. يلا شوت