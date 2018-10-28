أول رسالة من شيماء سيف لوالدتها بعد زواجها

شرت الفنانة المصرية شيماء سيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة التقطت لوالدتها خلال حفل زفافها وتوجهت إليها من خلالها برسالة عاطفية مؤثرة.

وكتبت: "كل حاجة حلوة في حياتي من بعد ربنا كنت السبب فيها أنتي الأب والأم والعيلة".

وأضافت: "أنتي الدعوة اللي بتفتح كل البيبان المقفلة، أنتي اللي وقفت جنبي واقتنعتي بيا، أنتي اللي عيشت حياتك كلها علشاني، أنتي حبيبتي ونور عيني ياماما وحشتيني أوي وبحبك أوي".