أول رسالة من شيماء سيف لوالدتها بعد زواجها
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:51 صالفجر الفني
شرت الفنانة المصرية شيماء سيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة التقطت لوالدتها خلال حفل زفافها وتوجهت إليها من خلالها برسالة عاطفية مؤثرة.
وكتبت: "كل
حاجة حلوة في حياتي من بعد ربنا كنت السبب فيها أنتي الأب والأم والعيلة".
وأضافت:
"أنتي الدعوة اللي بتفتح كل البيبان المقفلة، أنتي اللي وقفت جنبي واقتنعتي بيا،
أنتي اللي عيشت حياتك كلها علشاني، أنتي حبيبتي ونور عيني ياماما وحشتيني أوي وبحبك
أوي".
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