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أول رسالة من شيماء سيف لوالدتها بعد زواجها

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
أول رسالة من شيماء سيف لوالدتها بعد زواجها
شيماء سيف ووالدتها
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الفجر الفني
 

شرت الفنانة المصرية شيماء سيف، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة التقطت لوالدتها خلال حفل زفافها وتوجهت إليها من خلالها برسالة عاطفية مؤثرة.

 

وكتبت: "كل حاجة حلوة في حياتي من بعد ربنا كنت السبب فيها أنتي الأب والأم والعيلة".

 

وأضافت: "أنتي الدعوة اللي بتفتح كل البيبان المقفلة، أنتي اللي وقفت جنبي واقتنعتي بيا، أنتي اللي عيشت حياتك كلها علشاني، أنتي حبيبتي ونور عيني ياماما وحشتيني أوي وبحبك أوي".

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