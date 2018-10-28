سوريا: داعش يستعيد مواقع فقدها بدير الزور

استعاد تنظيم داعش كافة المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية، (وهي تحالف فصائل كردية وعربية)، بعد سيطرته، الأحد، على آخر جيب في محافظة دير الزور بشرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع قناة "الحدث"، إن خسائر قوات سوريا الديمقراطية في البوكمال وغيرها من المناطق فاقت الـ 70 قتيلاً في اليومين الأخيرين.

كما أشار إلى أن "سوريا الديمقراطية" انسحبت وتراجعت، في حين وصل داعش إلى الحدود السورية العراقية.

وأوضح أن "سوريا الديمقراطية" انسحبت من كافة المناطق التي تقدمت فيها منذ العاشر من سبتمبر الماضي.

وأضاف أن التنظيم أقحم العنصر النسائي وحتى الأطفال في المعركة.