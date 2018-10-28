رابط مجاني يلا شوت | مشاهدة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | كورة لايف | كول كورة HD اون لاين

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ينتظر ملايين المشاهدين حول العالم لقاء من العيار الثقيل في بطولة الدوري الإسباني وهو الكلاسيكو الذي يجمع غداً الأحد فريقي برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من المسابقة على ملعب كامب نو.













ويدخل برشلونة على أرضه وأمام جماهيره المباراة بدون أفضل لاعبيه "ليونيل ميسي" بعد إصابته في الجولة الماضية أمام إشبيلية بكسر في الذراع الأيمن، إلى جانب "صامويل أومتيتي" في الركبة، وإصابة عضلية لزميله "توماس فيرمايلين".





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تابع لايف ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ،يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الأحد 28-10-2018 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستقبل فريق برشلونة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد في يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018، على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا.













خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني مباراة الكلاسيكو بث مباشر ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم في المباراة الأشهر في تاريخ كرة القدم لقاء قوي منتظر بدون حضور كريستيانو رونالدو الذي انتقل اليوفي وميسي الذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إشبيلية في الدوري والتي أبعدت سيد كرة القدم عن الملاعب لمدة 3 أسابيع مباراة قوية منتظرة يتطلع كل فريق إلى الفوز في مواجهة من نوع خاص في كرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة





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مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر من المقرر أن تكون اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والسادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو وتنقل قناتي بي ان سبورت اتش دي 1,3 اللقاء بتعليق كلا من عصام الشوالي وحفيظ دراجي.





توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة





6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .5:15 مساءاً بتوقيت مصر .6:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:15 مساءاً بتوقيت الأردن.6:15 مساءاً بتوقيت سوريا .6:15 مساءاً بتوقيت لبنان .6:15 مساءاً بتوقيت العراق .5:15 مساءاً بتوقيت السودان .6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:15 مساءاً بتوقيت تونس .4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .6:15 مساءاً بتوقيت قطر.3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

رابط مجاني يلا شوت | مشاهدة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | كورة لايف | كول كورة HD اون لاين





فى تمام الخامسة والربع عصر الأحد تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد فى الكلاسيكو وتنقل على قناة beIN Sports HD3.

ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، ويأتى ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ويعانى ريال مدريد من عدة أزمات مؤخرًا تهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي الذى أصبح قريبًا من الإقالة وكشفت تقارير صحفية أن الإيطالى أنطونيو كونتى توصل لاتفاق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق حال خسارة مباراة الغد والتى سيتبعها قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية مطلع الموسم الجارى خلفًا لزين الدين زيدان المتوج مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الدوري الاسباني مباشرة كلاسيكو اسبانيا

وتشهد مباراة الكلاسيكو حدثا فريدا وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007 حيث يغيب الأول بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس، والثانى للإصابة بكسر فى اليد.





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سنتعرف من خلال تلك المقالة موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للقاء على النايل سات والأقمار الاخرى، اللقاء الذي سوف يلعب مساء يوم الأحد الموافق 28 من شهر أكتوبر لعام 2018 في إطار الجولة العاشرة من الليغا ، حيث تعد تلك المباراة أهم قمم مباريات هذا الأسبوع في كرة القدم الأوروبية في ظل سعي نادي برشلونة ومنافسه لحصد النقاط كاملة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الدوري الاسباني مباشرة كلاسيكو اسبانيا





مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية دائماً ما تكون مثيرة بين الفريقين ودائماً ما تكون مواجهتهم نديه ومثيرة وصعبة للغاية، ورغم فارق الأربع نقاط بينهم خلال هذا الموسم وتعثر الفريقين كثيراً إلا ان تلك المواجهة التي سيغيب عنها ليونيل ميسي للإصابة قد أعطت ريال مدريد بعض الثقة في ظل انتقال نجمه كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي، وسوف يغيب عن تلك المواجهة العديد من الأسماء من ناحية الفريقين لعلا أبرزهم ليونيل ميسي من جانب برشلونة بالإضافة إلي اومتيتي واحتمالية غياب كارفخال عن صفوف ريال مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الدوري الاسباني مباشرة كلاسيكو اسبانيا

رابط مجاني يلا شوت | مشاهدة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | كورة لايف | كول كورة HD اون لاين





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز

IRIB Varzich بدر 11881 27500 أفقي

Idmen TV الأذري 11175 27500 أفقي

ARENA SPORT يوتلسات 11512 30000 عمودي

CBC Sport HD الأذري 11135 27500 أفقي

Varzich Sport HD ياه سات 11938 27500 عمودي سيتم بث المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة على القنوات الأوروبية الحاصلة على العديد من البطولات الأوروبية ومنها الدوري الأسباني وهم على مختلف الأقمار الصناعية الشهيرة، وسيكون ذلك بشكل مجاني ومفتوح على قناتي CBC Sport HD وفناة Varzich Sport HD على الهواء مباشرة لجميع محبي الساحرة المستديرة حول العالم أجمع.





رابط مجاني يلا شوت | مشاهدة برشلونة وريال مدريد | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | كورة لايف | كول كورة HD اون لاين







