كورة oair لايف الكلاسيكو الأسباني (مباشر)| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث El Clásico الان (بدون تقطيع) | يلا شوت

لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).

لم يخسر برشلونة في آخر 41 مباراة لعبها على أرضه في الدوري (فاز في 33 مباراة وتعادل في 8 مواجهات).

منذ أول مباراة كلاسيكو لليونيل ميسي، لم يفز برشلونة في المباراتين اللتين لعبهما أمام ريال مدريد بدون وجوده في الفريق (تعادل في مباراة وانهزم في أخرى).



