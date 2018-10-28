لايف الكلاسيكو الاسباني (مباشر)| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث El Clásico الان (بدون تقطيع) | يلا شوت

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بطاقة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة: حفيظ دراجي – علي محمد علي – عصام الشوالي

ملعب المباراة: كامب نو

الساعة : 17:15 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18.15 مساءًا بتوقيت السعودية





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تشكيل برشلونة:-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ رافينيا ـ لويس سواريز.





تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.





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