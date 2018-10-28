لايف الان الكلاسيكو الأسباني (مباشر)| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث El Clásico الان (بدون تقطيع) | يلا شوت

لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).

لم يخسر برشلونة في آخر 41 مباراة لعبها على أرضه في الدوري (فاز في 33 مباراة وتعادل في 8 مواجهات).

منذ أول مباراة كلاسيكو لليونيل ميسي، لم يفز برشلونة في المباراتين اللتين لعبهما أمام ريال مدريد بدون وجوده في الفريق (تعادل في مباراة وانهزم في أخرى).





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برشلونة هو أكثر فريق في الليغا فاز على ريال مدريد (70 مباراة).









ريال مدريد هو أكثر فريق في الليغا فاز على برشلونة (72 مباراة).









سجل برشلونة في آخر 21 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في الليغا (مجموع 48 هدفاً).









لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).













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