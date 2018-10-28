دراسة: فرحة الزواج تدوم 3 سنوات فقط

ذكرت دراسة لجامعة سوشو في تايوان، أنّ مستويات السعادة بالزواج تكون فى أوجها في السنة الأولى من الزواج قبل أن تنخفض بعد 3 سنوات.

وكشفت الدراسة، التي تعود إلى أكثر من 10 سنوات من البيانات، أن الزواج الناجح طويل الأمد يجعلنا أسعد من البقاء غير متزوجين، لكن إنهاء الزواج - من خلال الطلاق أو الموت- تغرق الشخص إلى مستوى من البؤس أدنى من غير المرتبطين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب الباحثون في صحيفة دراسات السعادة أنه "عندما يتعلق الأمر بالانفصال، فمن المرجح أن تبدأ الزوجة غير السعيدة بالطلاق من الزوج البائس"، وأن المعنى الضمني هو أنه من الأهم تسهيل الزواج المكافيء عن تشجيع الواج فى حد ذاته.