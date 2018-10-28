يلا شوت HD| مباشر الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 0 0| مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مباشر (el clasico)| شاهد الكلاسيكو

فى تمام الخامسة والربع عصر الأحد تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد فى الكلاسيكو وتنقل على قناة beIN Sports HD3.





ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو وهو على قمة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة، ويأتى ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

يلا شوت HD| مباشر الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 0 0| مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مباشر (el clasico)| شاهد الكلاسيكو



ويعانى ريال مدريد من عدة أزمات مؤخرًا تهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجى الذى أصبح قريبًا من الإقالة، وكشفت تقارير صحفية أن الإيطالى أنطونيو كونتى توصل لاتفاق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق حال خسارة مباراة الغد، والتى سيتبعها قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية مطلع الموسم الجارى خلفًا لزين الدين زيدان المتوج مع الفريق بـ3 ألقاب متتالية فى دورى أبطال أوروبا.

يلا شوت HD| مباشر الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 0 0| مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مباشر (el clasico)| شاهد الكلاسيكو



وتشهد مباراة الكلاسيكو حدثا فريدا وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007 حيث يغيب الأول بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس، والثانى للإصابة بكسر فى اليد.





يسعى نادى برشلونة لتعميق جراح غريمه التقيلدى ريال مدريد عندما يحتضن ملعب "كامب نو" فى الخامسة والربع مساء اليوم الاحد مباراة الكلاسيكو التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

يلا شوت HD| مباشر الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة 0 0| مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مباشر (el clasico)| شاهد الكلاسيكو



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف على جاره الكتالونى إسبانيول الذى تعادل مع بلد الوليد بنتيجة 1 – 1، فى افتتاح منافسات الجولة، بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 14 نقطة.





وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم هى الاولى التى تجمع بين الفريقين فى غياب الثنائى ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو منذ 11 عاما، ويعانى البرغوث من إصابة فى الكتف ستبعده نحو 3 أسابيع، بينما رحل الدون إلى يوفنتوس الايطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وعلى الرغم من ليونيل ميسي، إلا أن فالفيردى مدرب برشلونة لازال يبحث عن حلول بين تشكيلته المدججة بالنجوم مثل فيليب كوتينيو ولويس سواريز تمنحه القدرة على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، والذى لم يتحقق على كامب نو منذ مارس 2015.





ويسعى برشلونة لإستغلال حالة إنعدام الوزن الذى يمر به ريال مدريد من أجل حصد النقاط الثلاث والابتعاد بصدارة الدورى الإسبانى وإنهاء حالة صيامه عن تحقيق الفوز بالكلاسيكو على ملعب "كامب نو" منذ مارس 2015.