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فنانة شهيرة تغازل زوجها على "انستجرام": "زوجي وحبيبي وسندي"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
فنانة شهيرة تغازل زوجها على انستجرام: زوجي وحبيبي وسندي
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الفجر الفني
 

وجهت الفنانة شيماء الكويتية رسالة رومانسية لزوجها الفنان جاسم محمد، بمناسبة يوم ميلاده.

 

ونشرت "شيماء"، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورة لزوجها وعلقت عليها قائلة؛ "زوجي وحبيبي وظهري وسندي اليوم أحلى يوم انولد فيه نصيبي اللي انكتب لي من رب العالمين، وكان أحلى نصيب وجبت منه أغلى بنتين، ربي يخليك لنا يا وتيني كل عام وأنت معاي وكل عام وأنت ناجح وكل عام وأنت بألف خير أحبك".

 

يذكر أن أغنية “تخيل” آخر عمل فني طرحته الفنانة شيماء الكويتية عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات مشاري إبراهيم وألحان وتوزيع طلال العيدان وماستر طيف عادل.

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