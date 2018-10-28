براءة 6 مسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية من إهدار المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية 358 لسنة 59 قضائية، ببراءة 6 مسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يهدروا المال العام.

وشمل حكم البراءة، زينب عبد الرحمن أمين، رئيس قسم العلاوات بإدارة شئون العاملين بقطاع الفنون التشكيلية وناهد محمد عبد العال، القائمة بتيسير شئون العاملين بالقطاع وحنان محمد عبد الرحمن، مسؤولة العلاقات العامة والتسويات بشئون عاملين القطاع ومحمد عبد الحكيم محمد، المسئول عن التسويات بالقطاع ومنى محمد أمين، مدير شئون العاملين وألفت رأفت محمود، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع.

وأكدت المحكمة، أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أعدوا كشوف التسويات الخاصة باحتساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية لمربوط الدرجة الأعلى عن طريق احتساب الأجر المحتفظ به عند التعيين الفعلي ومنذ بداية التعاقد وفقًا للقواعد المالية.