ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

براءة 6 مسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية من إهدار المال العام

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
براءة 6 مسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية من إهدار المال العام
محكمة - أرشيفية
طباعة
 

قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية 358 لسنة 59 قضائية، ببراءة 6 مسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يهدروا المال العام.

 

وشمل حكم البراءة، زينب عبد الرحمن أمين، رئيس قسم العلاوات بإدارة شئون العاملين بقطاع الفنون التشكيلية وناهد محمد عبد العال، القائمة بتيسير شئون العاملين بالقطاع وحنان محمد عبد الرحمن، مسؤولة العلاقات العامة والتسويات بشئون عاملين القطاع ومحمد عبد الحكيم محمد، المسئول عن التسويات بالقطاع ومنى محمد أمين، مدير شئون العاملين وألفت رأفت محمود، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع.

 

وأكدت المحكمة، أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أعدوا كشوف التسويات الخاصة باحتساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية لمربوط الدرجة الأعلى عن طريق احتساب الأجر المحتفظ به عند التعيين الفعلي ومنذ بداية التعاقد وفقًا للقواعد المالية.


المزيد عن: مسؤولين قطاع الفنون التشكيلية براءة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 12:20:04 PM