يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم

بغياب أهم نجمي كرة القدم حول العالم في السنوات الأخيرة سيظهر عدد من النجوم للفت الأنظار ومساعدة برشلونة وريال مدريد على الفوز ، وهنالك ركائز أساسية في الفريقين سيعتمدان عليهم لخطف أفضل نتيجة ممكنة.





وفي برشلونة سيكون حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيجن النجم الأول ، ويليه البرازيلي فيليب كوتينيو والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا للبحث عن الأهداف ، والإسباني جيرارد بيكيه ليكون صمام الأمان أمام الحارس الألماني.

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



وفي نفس المراكز سيعتمد ريال مدريد على حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس ، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ، والمهاجمين الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما.





وبالعودة إلى موقع الاحصائيات العالمي هوسكورد ، فإن المقارنة بين كل لاعب و الأخر على مستوى الدوري الإسباني ، جائت كالأتي :





لم يعد أمام برشلونة وريال مدريد سوى الاعتماد على الكرة الجماعية والواقعية بشكلٍ أكبر في كلاسيكو ملعب كامب نو الذي يجمعهما مساء الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها كل منهما في ظل غياب أيقونتهما ليونيل ميسي المصاب وكريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



لعب 9 مباريات (810 دقيقة)





نسبة التمرير الناجح لزملاءه 83.9 بالمئة.





تصدى لـ 24 تسديدة (16 تسديدة من داخل منطقة الجزاء)





تلقت شباكه 11 هدفاً





خرج من مباراتين بشباك نظيفة





تيبو كورتوا





لعب 7 مباريات (630 دقيقة)





نسبة التمرير الناجح لزملاءه 85.2 بالمئة





تصدى لـ 17 تسديدة (6 تسديدات من داخل منطقة الجزاء)





تلقت شباكه 8 أهداف





خرج من مباراتين بشباك نظيفة





جيرارد بيكيه ضد سيرجيو راموس





بيكيه :





لعب 9 مباريات (810 دقيقة)





سجل هدف واحد





نجح بتدخل واحد في المباراة الواحدة





تمت مراوغته 0.3 مرة في المباراة الواحدة





يبعد الكرة بنسبة 4.1 مرة في المباراة الواحدة





حصل على بطاقتين صفراوتين ولم يحصل على أي بطاقة حمراء





نسبة التمريرات الصحيحة 92.7 بالمئة في المباراة الواحدة





فاز بـ 4 كرة هوائية في المباراة الواحدة

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



راموس :





لعب 9 مباريات (810 دقيقة)





سجل هدفين





نجح بـ 1.6 بالتدخلات في المباراة الواحدة





تمت مراوغته 0.3 مرة في المباراة الواحدة





يبعد الكرة بنسبة 2.1 مرة في المباراة الواحدة





حصل على بطاقة صفراء واحدة ولا أي بطاقة حمراء





نسبة التمريرات الصحيحة 94.1 بالمئة في المباراة الواحدة





فاز بـ 1.7 كرة هوائية في المباراة الواحدة





جوردي ألبا ضد مارسيلو

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ألبا :





لعب 8 مباريات (740 دقيقة)





سجل هدف وصنع هدف





معدل التسديد 0.6 في المباراة الواحدة





تمرير ناجح بنسبة 87.9 بالمئة





العرضيات 0.1 في المباراة الواحدة





تمريرات طويلة بمعدل 1.4 بالمباراة الواحدة





مراوغات ناجحة بمعدل 0.6 في المباراة الواحدة





التمريرات المفتاحية بمعدل 1.4 في المباراة الواحدة





يخسر الكرة بمعدل 0.7 في المباراة الواحدة

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



مارسيلو :





لعب 6 مباريات (497 دقيقة)





سجل هدف





معدل التسديد 1.5 في المباراة الواحدة





تمرير ناجح بنسبة 85 بالمئة





العرضيات 1.8 في المباراة الواحدة





تمريرات طويلة بمعدل 3.2 بالمباراة الواحدة





مراوغات ناجحة بمعدل 1.8 في المباراة الواحدة





التمريرات المفتاحية بمعدل 2.8 في المباراة الواحدة





يخسر الكرة بمعدل 0.8 في المباراة الواحد





فيليب كوتينيو ضد جاريث بيل

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كوتينيو:





لعب 6 مباريات (650 دقيقة)





سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف





يسدد 3 كرات في المباراة الواحدة





نسبة التمريرات الناجحة 87.5 بالمئة





عرضيات بمعدل 0.1 في المباراة الواحدة





تمريرات طويلة بمعدل 1.4 في المباراة الواحدة





تمريرات مفتاحية بمعدل 1.8 في المباراة الواحدة





مراوغات بمعدل 1.4 في المباراة الواحدة





خسارة الكرة بمعدل 2.1 في المباراة الواحدة

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



جاريث بيل :





لعب 7 مباريات (585 دقيقة)





سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين





يسدد 4.1 كرات في المباراة الواحدة









نسبة التمريرات الناجحة 81 بالمئة





عرضيات بمعدل 0.5 في المباراة الواحدة





تمريرات طويلة بمعدل 3 في المباراة الواحدة





تمريرات مفتاحية بمعدل 0.6 في المباراة الواحدة





مراوغات بمعدل 0.9 في المباراة الواحدة





خسارة الكرة بمعدل 0.9 في المباراة الواحدة





لويس سواريز ضد كريم بنزيما

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



سواريز :





لعب 8 مباريات (740 دقيقة)





سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف





تمريرات مفتاحية بمعدل 1.7 في المباراة الواحدة





معدل التسديد 3.6 في المباراة الواحدة





تمرير ناجح بنسبة 73.6 في المباراة الواحدة





التحامات هوائية ناجحة بمعدل 0.4 في المباراة الواحدة





المراوغات بمعدل 0.8 في المباراة الواحدة





الوقوع بالتسلل بمعدل 0.4 في المباراة الواحدة





خسارة الكرة بمعدل 1.7 في المباراة الواحدة

يلا شوت| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport| ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بي ان سبورت| لعبة ريال مدريد اليوم



بنزيما :





لعب 8 مباريات (644 دقيقة)





سجل 4 أهداف وصنع هدف واحد





تمريرات مفتاحية بمعدل مرة واحدة في المباراة الواحدة





معدل التسديد 2.2 في المباراة الواحدة





تمرير ناجح بنسبة 84 في المباراة الواحدة





التحامات هوائية ناجحة بمعدل 0.9 في المباراة الواحدة





المراوغات بمعدل 0.6 في المباراة الواحدة





الوقوع بالتسلل بمعدل 0.7 في المباراة الواحدة





خسارة الكرة بمعدل 0.8 في المباراة الواحدة





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