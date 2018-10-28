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كيف يعيش ميسي يومه قبل الكلاسيكو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
كيف يعيش ميسي يومه قبل الكلاسيكو
ميسي
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وكالات
 
استغل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في قضاء بعض الأمور الشخصية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أن ما يعيشه ميسي قبل الكلاسيكو شيء جديد، فهو يملك الكثير من الوقت قبل المباراة التي لن يشارك فيها.

وأوضحت أن ميسي قام ببعض الأعمال الشخصية بزيارة فندق MIM Sitges من فئة 4 نجوم، والذي اشتراه النجم الأرجنتيني قبل شهرين.

وقضى ميسي بعض الوقت في الفندق، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام" مع بعض العاملين في الفندق.

واشترى ليونيل ميسي الفندق المشيد منذ عام 2013 مقابل 300 مليون يورو.

وحضر ميسي أيضا مباراة للأطفال في حفل ببلدة كاستيلديفيلس، لمتابعة ابن أخيه، أوجستين.

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