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رئيس جوميا مصر: وضع قانون للتجارة الإلكترونية في مصر يحمي الاستثمارات في القطاع

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
رئيس جوميا مصر: وضع قانون للتجارة الإلكترونية في مصر يحمي الاستثمارات في القطاع
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أحمد الشيخ
 

أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، على ضرورة وجود إطار تشريعي ينظم التجارة الإلكترونية في مصر لحماية الاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع.

وطالب صفوت الجهات المعنية بوضع هذا التشريع بالتشاور مع اللاعبين الكبار في السوق والذي لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة - على حد تعبيره.

وقال رئيس جوميا مصر، في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن أى قانون يصدر يجب أن يراعي أن هناك فئات وأنماط مختلفة من التجارة الإلكترونية سواء منصات جماعية أو فردية أو صفحات التواصل الاجتماعي، فيجب ان يحدد القانون المسئولية بالنسبة لكل نمط من التجارة الإلكترونية.

وتابع رئيس jumia مصر: "نسعى للتواصل مع الجهات المسئولة عن وضع القانون، حيث لدينا العديد من الملاحظات التى يجب مراعاتها عند وضع هذا القانون التنظيمي.
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