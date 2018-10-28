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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 أكتوبر .. البنك المركزي يحافظ على سعر الشراء

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 أكتوبر .. البنك المركزي يحافظ على سعر الشراء
سعر الدولار اليوم
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نتابع سعر الدولار اليوم الأحد 28-10-2018، وذلك في البنوك الخاصة والحكومية بمصر والسوق السوداء، حيث حافظ البنك المركزي على معدل السعر الخاص به، وهو سعر 17.85 جنيه للشراء وقدم سعر بيع 17.97 جنيه، وسجل البنك الأهلي سعر 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه بيع، وسجل بنك مصر 17.79 جنيه شراء وسعر 17.89 جنيه بيع، وسجل البنك العربي سعر 17.85 جنيه شراء وسعر 17.95 جنيه بيع.

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 17.89 جنيه شراء وسعر 17.99 جنيه بيع، وسجل البنك العقاري سعر 17.89جنيه شراء وسعر 17.95 جنيه بيع، وسجل بنك الاستثمار سعر 17.88 جنيه شراء وسعر 17.98 جنيه بيع، وسجل بنك عودة حتى الآن 17.88 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع.

حافظ السوق الموازي على سعره في الوقت الحالي، وسجل 17.90 جنيه، ولم يبدو أن السعر تجاوز هذا الحد، على الرغم من المنافسة بين السوق الموازي والبنوك، وقد وصل السعر إلى مرحلة التقارب هذه، بسبب تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الماضي، مما أدى لإرتفاع سعر الدولار في البنوك ووصل إلى 18 جنيه في الفترة الماضية.

تساوت بعض البنوك في تقديم عرض واحد، مثل البنك التجاري وبنك القاهرة، وبنك مصر إيران، وبنك الاسكندرية، وكريدي أجريكول وسجل كل منهم 17.86 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع.
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