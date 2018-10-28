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الصين واليابان.. لأول مرة تحالف الكبار لكسر عزيمة ترامب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
الصين واليابان.. لأول مرة تحالف الكبار لكسر عزيمة ترامب
الصين واليابان
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وكالات
 

تعهدت كل من الصين واليابان بتوثيق العلاقات بين البلدين وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن، حيث وقعتا على مجموعة واسعة من الاتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني للصين والتي استغرقت 3 أيام، بما في ذلك اتفاقية تبادل للعملة بقيمة 30 مليار دولار.

 

وتم التوقيع على صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار بين الشركات الصينية واليابانية خلال الزيارة، بهدف تعزيز للتعاون بين البلدين على المدى البعيد.

 

واتفق رئيس الوزراء الياباني ورئيس مجلس الدولة الصيني على أن يعمل البلدان معا لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بهدف تحقيق السلام.

 

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل أقل من التوقعات في الربع الثالث، حيث ساهمت زيادة الطلب الداخلي والإنفاق الحكومي في تحييد أثر تراجع الصادرات الأميركية نتيجة النزاعات التجارية.

 

وسجل معدل النمو 3.5% في الربع الثالث، ليتراجع من 4.2% في الربع الثاني، وإن كان أعلى من توقعات المحللين التي كانت عند 3.3%.

 

وتوقع المحللون تباطؤ نمو الاقتصاد نتيجة تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى خاصة الصين. حيث تضررت صادرات فول الصويا بشكل خاص من الجمارك التي فرضتها الصين على الواردات الأمريكية.

 

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