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هدف المنصورة العالمي في إنبي (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
هدف المنصورة العالمي في إنبي (فيديو)
إنبي
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الفجر الرياضي
 
استقبلت شباك نادي إنبي هدف المنصورة من لقطة تكتيكية مميزة خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول 4-2 ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء هدف المنصورة من جملة رائعة بعد مراوغة أكثر من لاعب لنجوم إنبي دون أن يلمسوان الكرة.

وفاز إنبي على المنصورة بنتيجة 4-2 وسجل أهداف عماد فتحي ورامي صبري من ضربة جزاء والمغربي نوح وائل ومحمود قاعود في الدقائق 10 و17 و21 و27، وسجل هدف المنصورة الأول كريم بدير في الدقيقة 69 ومحمد نجاتي في الدقيقة 74.

وصعد إنبي إلى ربع نهائي كأس مصر ليضرب موعدًا مع المتأهل من مباراة بتروجت ضد الفائز من لقاء المصري والجزيرة المطروحي.


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