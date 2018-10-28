اسعار العملات اليوم 28-10-2018.. الدولار يواصل الاستقرار

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، مسجلاً 17.85 جينها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.



بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، طبقا لختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، 20.25 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 22.90 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.



