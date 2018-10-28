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أسعار السمك في الأسواق اليوم الاحد 28-10-2018

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
أسعار السمك في الأسواق اليوم الاحد 28-10-2018
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استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 28-10-2018 في الأسواق ، حيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 الى 28 جنيها حسب النوع والحج  وبلغ سعر الفيليه البلطى من 30 الى 70 جنيه.
 
ووصل سعر سمك التعابين من ٤٠ - الى ١٤٠ جنيه، بينما تراوح سعر السمك البورى ما بين 28 الى 43 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الأسماك من نوع قشر البياض ما بين 29 الى 35 ويصل سعر القراميط من 10 الى 20 جنيها 
 
وبلغ سعر المكرونة السويسى من 40 الى 56 جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو ، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 الى 40 جنيها.
 
وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 الى 420 جنيها، وبلغ سعر السبيط من 90 الى 160 للكيلو، ووصل سعر الكابوريا من 30 الى 120 ، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 29 الى 35 وسمك والقار من 40 الى 70 جنيها للكيلو.
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