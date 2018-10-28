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تنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا هجوم المعبد اليهودي بأمريكا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
تنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا هجوم المعبد اليهودي بأمريكا
اطلاق النار على معبد يهودى
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وكالات
 

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، بتنكيس الأعلام على جميع المباني الاتحادية في أنحاء الولايات المتحدة حتى يوم 31 من الشهر الجارى حدادا على ضحايا إطلاق النار فى المعبد اليهودى بولاية بنسلفانيا .

 

وذكر راديو (سوا) الأمريكى أن ترامب أعطى أوامره عقب مقتل 11 شخصا فى حادث إطلاق نار على معبد يهودى فى مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

 

قال الرئيس دونالد ترامب إن " حادثة إطلاق النار داخل المعبد اليهودى تمثل هجوما على جميع الأمريكيين"، مشيرا إلى أنه يعد هجوما معاديا للسامية بأسوأ اشكاله، ولا يمكن تجاهله، مؤكدا ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبى مثل هذه الجرائم .

 

وكان معبد "شجرة الحياة" اليهودى بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية قد تعرض أمس لحادث إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة.

 

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