13.7 مليار طن إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط خلال 2017

وصل حجم الاستهلاك العالمى من الطاقة خلال عام 2017 إلى نحو 13.7 مليار طن نفط مكافئ.





ويأتى النفط يأتى فى المركز الأول حيث يعتمد العالم على نحو 32% من البترول الخام، والفحم بنحو 27% فى حين اذاد الاعتماد على الغاز الطبيعى ليصل معدل الاستهلاك نحو 22%، ونحو 9% كهرباء، فى حين أن استهلاك الوقود الحيوى يصل لنحو 10%.





ويأتى على رأس أكبر مستهلكى الطاقة فى العالم الصين، التى يصل حجم استهلاك الطاقة فيها إلى نحو 3.105 مليار طن نفط مكافئ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم استهلاك يصل لـ2.201 مليار طن نفط مكافئ، والهند بحجم استهلاك يصل لـ934 مليون طن، وروسيا 744 مليون طن، واليابان 429 مليون طن.





ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة وود ماكنزى أن تمثل مساهمة المصادر المتجددة فى الطلب العالمى على النفط بنحو 20%، وذلك خلال عام 2035، فى حين من المتوقع أن يصل استهلاك النفط عالميا خلال عام 2040 إلى نحو 6 ملايين برميل نفط يوميا.



