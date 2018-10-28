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العثور على طفل لقيط حديث الولادة ملقي جوار جسر ترعة بالبحيرة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
العثور على طفل لقيط حديث الولادة ملقي جوار جسر ترعة بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كوم حماده من المدعو "ياسر م.ع" 43 عاما - نجار ومقيم بقرية شبرا أوسيم بعثوره على طفل لقيط حديث الولاده بجوار جسر ترعة فرهاش أمام عزبة رامز.

بالإنتقال والفحص تبين أن الطفل المعثور عليه ذكر حديث الولاده عُمر يومان مربوط الحبل السري يرتدى ملابس بيضاء اللون، وتم إيداع الطفل بإحدى حضانات مستشفى كوم حماده العام وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به وحالتة الصحية متوسطة.


بسؤال المُبلغ المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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