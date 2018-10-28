خيارات لفطور صحي مناسب

يجب ان تتضمن مكونات وجبة الفطور الكربوهيدرات التي تزوِّد الجسم بالطاقة، والبروتين لتحسين وظيفة الخلايا والأنسجة، وللفطور الصحي فوائد منها:-





1. يُزوِّد الجسم بالطاقة لبدء النهار بنشاط.

2. يُساعد في التركيز وتقديم أداء أفضل.

3. يُساعد في التحكُّم بالوزن.

4. يُخفِّف الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام خلال اليوم.

5. يُحسِّن مستويات الكوليسترول وحساسية الإنسولين.

6. يُحسِّن الذاكرة، على المدى القريب.





مكوِّنات الفطور الصحي الرئيسة

• القمح الكامل، كالخبز ورقائق الفطور (كورن فليكس) والـ"توست" والخبز الفرنسي المصنوع من القمح الكامل.

• البروتينات ومشتقات الحليب قليلة الدسم، كالجبن الأبيض والحبش واللبنة والبيض والحليب المقشود والزبادي.





لاتقومي بالآتي، عند الفطور:

1. شرب العصير: يعجُّ العصير بالسعرات الحرارية، لغناه بالسكَّر.

في الواقع، يتوجب عصر 3 ثمرات برتقال لملء كوب من العصير (180 سعرة حرارية)، بينما تحتوي ثمرة متوسَّطة الحجم من البرتقال على 60 سعرة حرارية.

كما أنَّ تناول الفاكهة عوضًا عن شرب العصير يُزوِّد بكمٍّ أكبر من الألياف، ويجعلك تشعرين بالشبع.





2. تناول زبادي الفواكه: الزبادي عنصر غذائي صحِّي، لغناه بالكالسيوم والبروتين.

ولكن، بعض الأنواع الجاهزة من الزبادي مشبعة بالسكَّر. ولذا، يُستحسن اختيار الزبادي الخالي من الدسم والسكر، للتخفيف من استهلاك السعرات الحرارية.





3. تناول كوب كبير مليء بالـ"كورن فليكس": إنَّ معظم الأفراد يتناولون الـ"كورن فليكس" على وجبة فطور، ولكن من الهام قراءة المعلومات الغذائيَّة، قبل شراء هذا المنتج، لاختيار الأفقر في السعرات الحرارية.