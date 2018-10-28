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زلزال بقوة 8 .5 ريختر يضرب رومانيا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
زلزال بقوة 8 .5 ريختر يضرب رومانيا
زلزال
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وكالات
 

ضرب زلزال بلغت قوته 8 .5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مناطق وسط وشرقى رومانيا، وشعر به أيضا بعض السكان فى أوكرانيا، ومولدوفا وبلغاريا.

 

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه لم ترد أى أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية التى وقعت على عمق 150 كيلومترا (94 ميلا).

 

بدوره، قال المعهد الوطنى للفيزياء الأرضية إن الزلزال استمر عدة ثوان ووقع فى حوالى الساعة 38ر3 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلى للبلاد بإقليم "فرنتشيا".


المزيد عن: مناطق وسط وشرقى رومانيا زلزال رومانيا أوكرانيا
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