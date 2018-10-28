كلاسيكو الأرض.. برشلونة يتحدى ريال مدريد في غياب ميسي ورنالدو

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على استاد على استاد "الكامب نو" ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني في كلاسيكو الأرض.





يسعى فريق برشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، واستمرار نغمة انتصاراته بعدما نجح في تخطي إشبيلية برباعية في الجولة الماضية والتربع على عرش قمة ترتيب الليجا.





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: بيكيه ، جوردى ألبا ، لينجليت ، سيميدو





الوسط: أرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش





الهجوم: سواريز ، كوتينيو ، رافينيا





وعلى الجانب الأخر، يتطلع فريق ريال مدريد تحقيق الفوز والخروج من كبوته وإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، للحفاظ على آماله الضعيفة في التتويج باللقب.





وتحدد نتيجة لقاء برشلونة وريال مدريد مصير المدرب الإسباني لوبينيجي مع النادي الملكي في الفترة القادمة، حيث تتجه النية إلى إقالته من تدريب الملكي في حالة الخسارة من برشلونة حيثُ يسعى مسؤولي الملكي لإنقاذ الفريق خصوصًا أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة.





ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: كورتوا





الدفاع: راموس ، مارسيلو ، فاران ، فاسكيز





الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش





الهجوم: بنزيما ، بيل ، اسينسيو





ويغيب عن مباراة اليوم الأرجنيتين ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يعاني "البرغوت" من الإصابة بكسر على مستوى اليد تعرض له في لقاء إشبيلية الماضي، بينما رحل كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية.





يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يقع ريال مدريد المتعثر في المركز السابع برصيد 14 نقطة.



