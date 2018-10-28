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اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
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"الفستان البليزر"، هو قطعة مميزة شاهدناها على منصات العروض هذا الموسم، يربط في تصميمه بين البليزر والفستان.

النجمات العالميات من أكبر المعجبات بفستان البليزر، حيث شاهدنا الكثيرات منهنّ يخترنَه لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية أيضًا، بألوان وقصات مختلفة، مثل “بيلا حديد” Bella Hadid التي اختارته باللون الفوشيا الحيوي، و”هايلي بولدوين” Hailey Baldwin التي اختارته باللون الأزرق الفاتح، و”كيم كارداشيان” Kim Kardashian التي اعتمدته باللون البيج، و”بلايك لايفلي” Blake Lively التي اختارته باللون الكحلي.

واختارت نسرين طافش اللون الأبيض، وريم سعيدي اختارته من المخمل باللون الأسود، ودرة زروق التي اعتمدته في إحدى المناسبات باللون الأحمر العنابي، وأمل العوضي التي شاهدناها فيه وقد اختارته باللون الأبيض.  
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
اعتمدي فستان البليزر في الحفلات كالنجمات (صور)
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