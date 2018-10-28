خطوات للتعامل مع طباع زوجكِ السيئة

ترفض بعض النساء في شريك الحياة بعض العادات السيئة والطباع الغير لائقة، وتعمل طوال الوقت لكي يصبح زوجها مثالي، ولكي ليس في كل الأوقات تستطيع المرأة ان تغير من طباع زوجها، لذا نطلب منها التأقلم على طباعه لحياة زوجية سعيدة:-





1- التعامل معه بمبدأ احترام الاختلاف؛ فنحن جميعًا نختلف عن بعضنا في طباعنا، ولا بد أن يكون هناك طرف موجب وآخر سالب ليحدث الانجذاب.





2- اسألي نفسك أولاً: هل تفضلين أن يتدخَّل زوجك في صفة، أو طبع ما لا يناسبه فيكِ؟ ثم قرري التدخل في صفاته، مثل: طريقة نقاشك، ومدى صبركِ؛ خاصةً أن الأزواج يحبون المرأة الصبورة.





3- في إمكانك التحدث إلى زوجك حول طبعٍ ما فيه لا يروقكِ، لكنكِ ستحاولين التأقلم معه تدريجيًا، هنا سيحترم زوجك كثيرًا طريقتكِ في لفت انتباهه إلى هذا الأمر، وقد يبادر إلى إصلاحه.





4- كلما شعرتِ بعدم الرضا من طبعٍ ما في زوجك، تذكَّري أن هناك رجالاً لديهم صفات سيئة، وعيوب قاتلة أكثر من هذا الطبع، مثل: كثرة السباب، أو تعاطي المخدرات، وستشكرين الله على أن زوجك لا يشبههم.



