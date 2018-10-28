ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أوكرانيا تقر باحتمال ضياع منطقة ثالثة من أراضيها

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:41 ص
أوكرانيا تقر باحتمال ضياع منطقة ثالثة من أراضيها
أوكرانيا - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قال غيورغي توكا نائب وزير الأراضي "الأوكرانية" المحتلة، إن كييف قد تفقد منطقة زاكارباتيا غربي البلاد، على غرار ما حدث في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، والقرم التي عادت إلى روسيا.

 

وذكر توكا، أنه منذ حصول أوكرانيا على استقلالها، انتقلت السيطرة على ثلاث مناطق من البلاد هي القرم ودونباس وزاكارباتيا إلى "النخب المحلية مقابل ولائها لسلطات كييف".

 

وأضاف: "لقد خسرنا منطقتين بالفعل، ولكن منطقة زاكارباتيا لا تزال في أيدينا لكنني أوافق تماما على أننا قد نخسر تلك المنطقة أيضا".

 

وتأزمت العلاقات بين بودابست وكييف على خلفية المناقشات حول القانون الأوكراني للتعليم، الذي قلل إلى حد كبير، من إمكانية التعليم باللغات الأم للأقليات في أوكرانيا.

 

وقالت الحكومة الهنغارية إن القانون ينتهك حقوق الأقليات القومية، بمن فيهم الهنغاريون المقيمون في منطقة زاكارباتيا.

 

وفي سبتمبر، اندلعت أزمة بين أوكرانيا وهنغاريا بشأن مسألة منح جوازات سفر هنغارية لمواطنين أوكرانيين في قنصلية هنغاريا في مدينة بيرغوفو في زاكارباتيا الأوكرانية سرّا، رغم أن القوانين الأوكرانية تحظر ازدواج الجنسية.

 

المزيد عن: ضياع منطقة ثالثة دونباس الاراضي الاوكرانية أوكرانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 9:10:29 AM