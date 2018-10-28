عاجل - السعودية | فعاليات "الشرقية وردية" تخدم 25 ألف سيدة خلال الشهر الجاري



استفادت أكثر من ٢٥ ألف سيدة من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي في عامها العاشر بالمجمعات التجارية في الخبر والدمام، والتي انطلقت بداية أكتوبر تحت شعار "اقطعي الشك بالتصوير"، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.



وشهدت الحملة منذ انطلاقتها بمجمع الراشد بالخبر ومجمع العثيم بالدمام، فحص ما يقارب ٣ آلاف فتاة وسيدة من خلال برنامج عيادة الفحص الذاتي وسيارة "الماموجرام" المتنقلة، فيما ستواصل الحملة التي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية فعالياتها التوعوية بالمنشآت الحكومية والخاصة في حاضرة الدمام ومختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.



وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، عن شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لرعايته هذه الحملة في عامها العاشر وحرصه ودعمه لجميع الأنشطة التوعوية، التي تهتم بصحة المواطن والمقيم وكذلك متابعة واهتمام الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بكل ما يعزز التوعية ويكافح هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن الحملة حققت العديد من أهدافها خلال هذا العام ومن أهمها إبعاد الكثير من الأوهام حول هذا المرض من خلال الفحص والتشخيص المبكر للنساء خاصة أن التقارير الطبية أثبتت أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة والعالم تتزايد بشكل واضح.



وأكّد التركي، أن هناك ثلاث سيارات ماموجرام "العيادات المتنقلة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي ستواصل جولاتها خلال حملة الشرقية وردية بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث ستجول " الدمام - الخبر- القطيف- رأس تنورة- الجبيل- النعيرية- مليجه- الصرار- القرية العليا - عريعرة- بقيق- حفر الباطن وغيرها" وذلك حسب الجدول الزمني المعلن عنه من قِبل إدارة الجمعية لهذا العام بهدف الفحص المبكر عن سرطان الثدي.



وأشارت رئيسة حملة "الشرقية وردية" للتوعية عن سرطان الثدي رئيسة قسم الأشعة في مستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتورة إيمان المهوس إلى النتائج الإيجابية، التي حققتها هذه الحملة التوعوية خلال شهر أكتوبر الجاري نتيجة إقبال النساء بشكل أفضل على الفحص والاستفادة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، مبينة أن الحملة اختتمت فعالياتها داخل المجمعات التجارية بالخبر والدمام، حيث استطاعت فحص ما يقارب 3 آلاف فتاة وسيدة من خلال عيادة الفحص الذاتي وسيارة الماموجرام المتنقلة.



يُذكر أن حملة "الشرقية وردية"، اختتمت مؤخرًا فعالياتها التوعوية بمجمع العثيم مول بالدمام؛ حيث ستواصل فعالياتها في عددٍ من المرافق الحكومية والخاصة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.





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