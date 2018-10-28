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قمة نارية بين الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا لليد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:31 ص
قمة نارية بين الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا لليد
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

يدخل الزمالك لقاء اليوم "حامل للقب" ويسعى إلى التتويج بالنجمة الحادية عشر في تاريخه، بينما يأمل الأهلي في التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين الفريق في نهائي دوري الأبطال، بعدما تقابلا من قبل في نهائى عام 2012  فى البطولة التى أقيمت فى المغرب قد شهدت صراع الثنائى على اللقب الذى نجح فى حصده الفريق الأحمر من مواطنه الأبيض خارج الأرض، بعد الفوز بنتيجة 21 / 17.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعدما فاز على حساب نظيره المجمع البترولي الجزائري في الدور نصف النهائي بنتيجة 27-20، بينما وصل الزمالك إلى هذه المباراة بعد تخطي شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 30-25 بنفس الدور.

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