عاجل - السعودية | التعليم: مباشرة المعلمين الجدد لمدارسهم اليوم



أكدت وزارة التعليم، أن مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم تبدأ من اليوم الأحد، موضحة أن كل إدارات شؤون المعلمين بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات تعمل على الانتهاء من توزيعهم على المدارس.



وقال المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي: "ستكون مباشرة المعلمين لمدارسهم اعتبارًا من اليوم الأحد 19-2-1440هـ، ونأمل متابعة حسابات إدارات التعليم الموجهين لها والاطلاع على ما يتم إعلانه، سائلين الله لهم التوفيق والإعانة في بداية عملهم التربوي".



وكان وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية قد أصدر قبل أيام قرارًا يقضي بتعيين 683 معلمًا ومعلمة على المستوى الرابع بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.





تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.