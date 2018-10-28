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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28-10-2018 في محافظة قنا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28-10-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة قنا، اليوم الأحد، استقرارًا في اسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة أسمنت أسيوط 858 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 845 جنيها.

وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 850 جنيهات،"أسمنت حلوان" 833 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.

كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 850 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 820 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 830 جنيها.
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