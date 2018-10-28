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عاجل - السعودية | "التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد والاستقالة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
عاجل - السعودية | التعليم تبدأ استقبال طلبات التقاعد والاستقالة
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، استقبال طلبات التقاعد والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام "فارس" الإلكتروني، ويستمر ذلك حتى 20 ربيع الآخر.

وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في تعميم جديد، أنه لن يتم استقبال الطلبات ورقيًا، وأن اعتماد قرار إنهاء الخدمة سيكون خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع التأكيد على عدم قبول طلبات العدول بعد صدور القرار.

وأشار إلى أن طَي قيد المتقاعدين والمستقيلين سيكون في 16 شوال من العام الحالي.

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