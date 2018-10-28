وصول هاري وميجان إلى نيوزيلندا في ختام جولة بالمحيط الهادي

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان إلى نيوزيلندا يوم الأحد في آخر محطات جولتهما في المحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو أيار.





واستقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الزوجين في العاصمة ولنجتون. وشملت جولة هاري وميجان زيارة أستراليا وفيجي وتونجا.





وأكملت أرديرن التي تتمتع بشعبية عالمية أول سنة لها كزعيمة للبلاد أوائل الأسبوع الماضي وشكلت حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات غير الحاسمة.





وفي يونيو حزيران أصبحت أرديرن ثاني زعيمة في العالم تضع مولودة أثناء وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.





وينتظر هاري وميجان ولادة أول طفل لهما العام القادم.





وغادر الزوجان أستراليا يوم الأحد بعد حضورهما اليوم الختامي من ألعاب إنفكتوس في سيدني ليل السبت بصحبة الكثير من أبطال بطولة ألعاب إنفكتوس من نيوزيلندا.





وأسس هاري ألعاب إنفكتوس، وهي منافسات رياضية دولية على غرار الأولمبياد الخاص للجنود المصابين خلال تأدية الخدمة، في 2014.





وارتدت ميجان معطفا بنيا وثوبا بسيطا أسود في حين ارتدى هاري بذلة رمادية داكنة.



