ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وصول هاري وميجان إلى نيوزيلندا في ختام جولة بالمحيط الهادي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
وصول هاري وميجان إلى نيوزيلندا في ختام جولة بالمحيط الهادي
طباعة
رويترز
 

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان إلى نيوزيلندا يوم الأحد في آخر محطات جولتهما في المحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو أيار.

واستقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الزوجين في العاصمة ولنجتون. وشملت جولة هاري وميجان زيارة أستراليا وفيجي وتونجا.

وأكملت أرديرن التي تتمتع بشعبية عالمية أول سنة لها كزعيمة للبلاد أوائل الأسبوع الماضي وشكلت حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات غير الحاسمة.

وفي يونيو حزيران أصبحت أرديرن ثاني زعيمة في العالم تضع مولودة أثناء وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

وينتظر هاري وميجان ولادة أول طفل لهما العام القادم.

وغادر الزوجان أستراليا يوم الأحد بعد حضورهما اليوم الختامي من ألعاب إنفكتوس في سيدني ليل السبت بصحبة الكثير من أبطال بطولة ألعاب إنفكتوس من نيوزيلندا.

وأسس هاري ألعاب إنفكتوس، وهي منافسات رياضية دولية على غرار الأولمبياد الخاص للجنود المصابين خلال تأدية الخدمة، في 2014.

وارتدت ميجان معطفا بنيا وثوبا بسيطا أسود في حين ارتدى هاري بذلة رمادية داكنة.

وسيحضر الزوجان حفل استقبال للاحتفال بذكرى مرور 125 عاما على منح النساء حق التصويت مساء يوم الأحد وأصبحت نيوزيلندا أول دولة في العالم تمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية في 1893.


المزيد عن: هاري نجوم الفن ميجان مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 9:10:01 AM