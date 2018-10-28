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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 ـ 10ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 ـ 10ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
فاكهة - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 8 الي 20 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 8 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 6 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 5 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.
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