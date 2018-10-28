ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية.. 11 نوفمبر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:54 ص
نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية.. 11 نوفمبر
طباعة
 

تحيي المطربة نوال الكويتية قي 11 نوفمبر المقبل حفلا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته السابعة والعشرين.

ويشارك في إحياء الدورة الـ27 من المهرجان عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم صابر الرباعى، هانى شاكر، مدحت صالح، نادية مصطفى، محمد الحلو، وغيرهم.

ومن المقرر أن يعرض الحفل على الهواء مباشرة على الفضائية الثانية المصرية وقناة النيل الثقافية.


المزيد عن: نوال نجوم الفن مهرجان مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الموسيقى العربية الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 7:30:01 AM