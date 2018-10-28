نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية.. 11 نوفمبر





تحيي المطربة نوال الكويتية قي 11 نوفمبر المقبل حفلا غنائيًا

بدار الأوبرا المصرية

ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته السابعة والعشرين.



ويشارك في إحياء الدورة الـ27 من المهرجان عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم صابر الرباعى، هانى شاكر، مدحت صالح، نادية مصطفى، محمد الحلو، وغيرهم.





ومن المقرر أن يعرض الحفل على الهواء مباشرة على الفضائية الثانية المصرية وقناة النيل الثقافية.



