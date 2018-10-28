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قبل لقاء الوصل.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد الأندية الاماراتية؟

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:28 ص
قبل لقاء الوصل.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد الأندية الاماراتية؟
الاهلي
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علاء خليف
 

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره الوصل الاماراتي في تمام الثامنة مساء الأحد، على استاد "برج العرب" بالأسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

 

ولم يسبق وأن تقابل الأهلي مع الوصل الاماراتي في أي مباراة رسمية خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات العربية.

 

بينما سبق وتقابل الأهلي مع اندية الامارات (النصر والوحدة) في مباراتين خلال مشاركاته السابقة بالبطولات العربية، فاز في المباراتين، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، ويتصدر أحمد كشري مهاجم الأحمر السابق هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين.

 

وجاءت مواجهات الأهلي ضد أندية الامارات كالتالي:-

 

1995:

تقابل الأهلي مع فريق النصر الاماراتي في 2 أكتوبر 1995 ضمن مباريات دوري المجموعات، لبطولة كأس العرب للأندية أبطال الكئوس، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للأحمر (أحمد كشري "هدفين" - هادي خشبة).

 

2017:

تقابل الاهلي مع أندية الامارات مجددًا بعد 22 عامًا وهذه المرة كانت أمام فريق الوحدة في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية الأبطال عام 2017، وفاز الأحمر 2-0 سجلهما، (عمرو بركات - اسلام محارب).

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