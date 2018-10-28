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كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يواجه نادي مانشستر يونايتد، منافسه نادي إيفرتون، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحل نادي إيفرتون في المركز الثامن برصيد 15 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مانشستر يونايتد رياضة ايفرتون القنوات الناقلة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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