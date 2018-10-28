بعد غياب 5 سنوات.. أحمد مكي يعكف على التحضير لفيلمه الجديد "عقد يعقد"





يعكف الفنان أحمد مكي، هذه الأيام للتحضير على قدم وساق لفيلمه الجديد "عقد يعقد".





"عقد يعقد" يشهد على عودة مكي للساحة السينمائية بعد غياب أكثر من 5 سنوات بعد آخر أفلامه "سمير أبو النيل".





واستقر مكي على الأماكن التي سيتم تصوير الفيلم بها، غير أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن باقي الممثلين المشاركين في بطولة الفيلم.







