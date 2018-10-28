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بعد غياب 5 سنوات.. أحمد مكي يعكف على التحضير لفيلمه الجديد "عقد يعقد"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:15 ص
بعد غياب 5 سنوات.. أحمد مكي يعكف على التحضير لفيلمه الجديد عقد يعقد
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يعكف الفنان أحمد مكي،  هذه الأيام للتحضير على قدم وساق لفيلمه الجديد "عقد يعقد".

"عقد يعقد" يشهد على عودة مكي للساحة السينمائية بعد غياب أكثر من 5 سنوات بعد آخر أفلامه "سمير أبو النيل".

واستقر مكي على الأماكن التي سيتم تصوير الفيلم بها، غير أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن باقي الممثلين المشاركين في بطولة الفيلم. 


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