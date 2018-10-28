سعيد الأرتيست يتألق بمعهد الموسيقي العربية (صور)





أحيا عازف الإيقاع والطبلة الشهيربمعهد الموسيقي العربية سعيد الأرتيست، حفلًا موسيقيًا بمصاحبة فرقتة والإيقاعات الشرقية وبمشاركه عازف الأكورديون فاروق سلامة وعازف الربابة محسن الشيمي وعزف الساكس إبراهيم عبد الباري ولأول مرة مشاركة خاصة لعازف الجيتار وحيد ممدوح بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار.





وشملت حفل الأرتيست بعض الأغانى التراثية التى يغنيها المصريين فى الأفراح الشعبية بالاضافة إلى مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التي ألفها سعيد الأرتيست وذاع صيطها محليا وعالميا وشكلت حاله فريدة للإيقاعات الشرقية إضافة إلى مجموعة من أحدث أعماله التي يقدمها لأول مرة.