ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على موعد عرض فيلم "عش الدبابير" لـ رانيا يوسف

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
تعرف على موعد عرض فيلم عش الدبابير لـ رانيا يوسف
طباعة
 

قرر صناع فيلم رانيا يوسف الجديد "عش الدبابير" عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات فى يناير المقبل.

ويتبقى أمام فريق العمل أيام قليلة ويتنهوا من التصوير، ومن المقرر أن تستأنف رانيا تصوير المشاهد الأخيرة فى المطار.

وتجسد رانيا فى أحداث الفيلم شخصية نصابة تدعى سحر، تتورط فى جريمة معينة تكون سببا فى تطور الأحداث، وهو عمل كوميدى قائم على الضحك.

ويشارك في بطولة الفيلم سارة سلامة وإدوارد ومجدى كامل وأحمد سلامة ونور فخرى، وهو من تأليف حمدى يوسف، وإخراج عادل الأعصر.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عش الدبابير سينما رانيا يوسف دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 6:10:10 AM