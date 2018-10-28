تعرف على موعد عرض فيلم "عش الدبابير" لـ رانيا يوسف





قرر صناع فيلم رانيا يوسف الجديد "عش الدبابير" عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات فى يناير المقبل.





ويتبقى أمام فريق العمل أيام قليلة ويتنهوا من التصوير، ومن المقرر أن تستأنف رانيا تصوير المشاهد الأخيرة فى المطار.





وتجسد رانيا فى أحداث الفيلم شخصية نصابة تدعى سحر، تتورط فى جريمة معينة تكون سببا فى تطور الأحداث، وهو عمل كوميدى قائم على الضحك.





ويشارك في بطولة الفيلم سارة سلامة وإدوارد ومجدى كامل وأحمد سلامة ونور فخرى، وهو من تأليف حمدى يوسف، وإخراج عادل الأعصر.







