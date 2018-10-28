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موعد مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي اليوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
موعد مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي اليوم
الاهلي
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منى شكري
 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة ضد الوصل الإماراتي، مساء اليوم الأحد والموافق 28 أكتوبر، وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

 

وتقام مباراة الأهلي مع الوصل الإماراتي على ملعب برح العرب في الإسكندرية، مساء الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

 

وتأهل النادي الأهلي لدور الـ 16 بعد أن تخطى النجمة اللبناني في دور الـ 32 حيثُ انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي في مصر لكن المارد الأحمر حسم الأمر في لبنان وفاز بنتيجة 4-1.

 

أما الوصل الإماراتي لم يواجه أي صعوبة في الصعود لدور الـ 16، حيثُ تعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع اتحاد جدة المتعثر على ملعب الجوهرة وتعادلا الفريقان سلبيًا في الإمارات.

 

وأسند الاتحاد العري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي والوصل لطاقم تحكيم أردني، بقيادة أدهم مخادمة حكم ساحة، وأحمد الرويلي ومحمد خلف مساعدين، ومراد الزواهرة حكمًا رابعًا.

 

وتقرر أن يقام لقاء الإياب بين الأهلي المصري والوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر المقبل بالإمارات على ملعب زعبيل في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية عبر البث المباشر والحي على فضائية "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلقين عصام عبده وعلي سعيد الكعبي.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي.

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