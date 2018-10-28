ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. "الأعلى للإعلام" يشارك في منتدى إعلام مصر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:14 ص
اليوم.. الأعلى للإعلام يشارك في منتدى إعلام مصر
مكرم محمد أحمد
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، في فعاليات النادي الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار DEDI، "منتدى إعلام مصر"، في نسخته الأولى، تحت عنوان "الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام"، حيث يمثله في الحضور الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس، والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس. 

تُعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 500 صحفي وإعلامي، وبالتعاون مع عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية والدولية.

ويشارك في المنتدى، صحفيون من مؤسسات إعلام دولية، مثل "بي بي سي والتليفزيون الألماني ونيويورك تايمز وفرانس 24 وهيئة تنظيم الإعلام البريطاني (أوف كوم)".

ويُلقي وكيل المجلس محاضرة هامة بعنوان "هيئات الإعلام تنظيم أم سيطرة"، كما يناقش المنتدى أيضًا تطورات صناعة الإعلام في العالم، وتحديات "عصر ما بعد المعلومات"، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام بأنواعها كافة، كما يستعرض تجارب دولية في مجال الإبداع في الإعلام والاتصال، ونقل الخبرات في هذا الإطار.  

كما يعرض المنتدى تجارب تنظيم الإعلام في العالم، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وضبط الأداء المهني.

المزيد عن: منتدى مكرم محمد أحمد مصر الأعلى للإعلام اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM