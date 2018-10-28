اليوم.. "الأعلى للإعلام" يشارك في منتدى إعلام مصر





يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، في فعاليات النادي الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار DEDI، "منتدى إعلام مصر"، في نسخته الأولى، تحت عنوان "الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام"، حيث يمثله في الحضور الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس، والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.





تُعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 500 صحفي وإعلامي، وبالتعاون مع عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية والدولية.





ويشارك في المنتدى، صحفيون من مؤسسات إعلام دولية، مثل "بي بي سي والتليفزيون الألماني ونيويورك تايمز وفرانس 24 وهيئة تنظيم الإعلام البريطاني (أوف كوم)".





ويُلقي وكيل المجلس محاضرة هامة بعنوان "هيئات الإعلام تنظيم أم سيطرة"، كما يناقش المنتدى أيضًا تطورات صناعة الإعلام في العالم، وتحديات "عصر ما بعد المعلومات"، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام بأنواعها كافة، كما يستعرض تجارب دولية في مجال الإبداع في الإعلام والاتصال، ونقل الخبرات في هذا الإطار.





كما يعرض المنتدى تجارب تنظيم الإعلام في العالم، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وضبط الأداء المهني.



