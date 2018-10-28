إنتر ميلان يبدأ في خطوات التعاقد مع حارس باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أمس السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يستهدف تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Fcinternews" الإيطالي‘ فإنه بعد نجاح الصفقتين المجانيتين التي حصل عليهما النيرازوري، أسامواه ودي فري، فقد بدأ الإنتر المحادثات مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا من أجل الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسوف ينتهي عقد أريولا مع باريس، لكنه لا يتمتع بالثنائية مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، ولذلك يتطلع حوله، وخاصة إلى إيطاليا، ومن ثم فإن الإنتر سيكون وجهة مرحب بها، وستبدأ المناقشات في الأسابيع القليلة القادمة.