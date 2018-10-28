ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إنتر ميلان يبدأ في خطوات التعاقد مع حارس باريس سان جيرمان

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:03 ص
إنتر ميلان يبدأ في خطوات التعاقد مع حارس باريس سان جيرمان
الفرنسي ألفونسو أريولا
طباعة
عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أمس السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يستهدف تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "Fcinternews" الإيطالي‘ فإنه بعد نجاح الصفقتين المجانيتين التي حصل عليهما النيرازوري، أسامواه ودي فري، فقد بدأ الإنتر المحادثات مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا من أجل الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وسوف ينتهي عقد أريولا مع باريس، لكنه لا يتمتع بالثنائية مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، ولذلك يتطلع حوله، وخاصة إلى إيطاليا، ومن ثم فإن الإنتر سيكون وجهة مرحب بها، وستبدأ المناقشات في الأسابيع القليلة القادمة.

المزيد عن: رياضة انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM