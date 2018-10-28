من هو التايلندي فيتشاي مالك نادي ليستر سيتي الذي تحطمت طائرته؟

سقطت طائرة مالك نادي ليستر سيتي منذ ساعات على بعد أمتار بسيطة من ملعب الكينج باور، ولا يوجد أي دليل عن وجود شخص حي من الذين كانوا متواجدين في داخلها.

وتوفي مالك النادي إثر هذا الحادث، وكان معه على الطائرة المدير الرياضي للنادي وابنته، بالإضافة إلى خمسة أشخاص أخرين.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" من هو التايلاندي فيتشاي مالك نادي ليستر سيتي.

- ولد الرجل التايلاندي في 5 يونيو عام 1958، ويعد هو مالك ورئيس مجلس إدارة KING POWER و DUTY-FREE SHOP.

- نشأت حياة فيتشاي في عائلة الصينية التايلاندية، وبلغت ثروة هذا الرجل مبلغ 3,3 مليار دولار، ويعد سابع أغني شخص في بلده تايلاند

- ونجح ذلك الرجل في شراء نادي ليستر سيتي الإنجليزي في أغسطس موسم 2010 بعدما اتم صفقة رعاية الفريق لمدة 3 أعوام.

- وتم تعيين التايلاندي كرئيس لمجلس إدارة نادي ليستر سيتي في عام 2011، ويعد نجله هو نائب الرئيس.

- يحضر فيتشاي المباريات دائما في ملعب كينج باور، حيث يسافر بطائرته الخاصة والتي اشتراها بمبلغ 43 مليون جنية أسترليني.

- وحقق مالك نادي ليستر المعجزة في موسم 2016، بعدما خطف فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من كبار إنجلترا، حيث تحدث العالم عن كتيبة الرجل التايلاندي، والذي فعل المستحيل بتكوينه فريق قوي ينافس الأندية العريقة.