الأهلي: لم نحصل على إخطار رسمي بحضور 60 ألف أمام الترجي ولكن!

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لم يحدث أي تأكيد رسمي من جانب الجهات الأمنية للسماح بحضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حتى الأن لا يوجد تأكيد رسمي بحضور 60 ألف مشجع للمباراة ولكن هذا وعد من الجهات الأمنية ونتمنى زيادته".

وأضاف: "كان يجب التحرك بسبب طبع التذاكر ومنح الإتحاد الأفريقي التذاكر الخاصة به يوم الثلاثاء المقبل ولذلك تحركنا لطبع 60 ألف تذكرة في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية بهذا العدد".

وأضاف: "سيتم طرح التذاكر للأعضاء، والجماهير ستحصل على التذاكر من خلال الحجز الإلكتروني ومنافذ بيع سيتم تحديدها قريبًا".