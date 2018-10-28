موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

يلتقي النادي الأهلي ضد منافسه نادي الزمالك، اليوم الأحد في الساعة السابعة والنصف مساءً في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن منافسات دور النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد.

وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يتواجد خلالها فريق مصري في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للاندية الأبطال.

حيث حصل الزمالك على اللقب في موسم 2011، وحصد الأهلي اللقب في الموسم التالي 2012، وخسر الفريق الأحمر البطولة في النهائي من الترجي التونسي في عام 2013.

ولم ينجح النادي الأهلي أيضا في تحقيق اللقب بعد خسارته في عام 2014 بالنهائي أمام الأفريقي التونسي، وفاز نادي الزمالك بلقب 2015، وعاد الأهلي ليحقق لقب بطولة أفريقيا موسم 2016.

وفاز الزمالك بنسخة 2017 الأخيرة بتونس على حساب الترجى التونسى فى مدينة الحمامات.

يذكر أن النادي الاهلي قد فاز في الدور نصف النهائي في هذه النسخة علي فريق المجمع البترولي، بينما انتصر الزمالك علي منافسه نادي شباب كينشاسا.